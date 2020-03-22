Florin Andone evde çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika

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Florin Andone evde çalışmalarına devam ediyor
6 saat önce
Galatasaray'ın Rumen golcüsü Florin Andone, evde yaptığı çalışmaları sosyal medya hesabından paylaştı.
Galatasaray'ın Rumen golcüsü Florin Andone, evde yaptığı çalışmaları sosyal medya hesabından paylaştı.
Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında futbolcular çalışmalarını evde sürdürüyor. Onlardan biri de Galatasaray'ın Rumen golcüsü Florin Andone. Sarı-kırmızılıların kendilerine verdiği program dahilinde evde çalışmalarını gerçekleştiren Andone bu görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 07:10 Kaynak: İHA
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