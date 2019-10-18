Son Dakika Haberleri: Florin Andone, Galatasaray'da ilk gollerini attı
Son Dakika Spor Florin Andone, Galatasaray'da ilk gollerini attı

Florin Andone, Galatasaray'da ilk gollerini attı

9 dakika önce

Galatasaray Rumen forveti Florin Andone, sarı-kırmızılı forma ile ilk gollerini Sivasspor'a karşı kaydetti.

Florin Andone, Galatasaray'da ilk gollerini attı, System.String[]

Galatasaray Rumen forveti Florin Andone, sarı-kırmızılı forma ile ilk gollerini Sivasspor'a karşı kaydetti.


Bu yaz transfer döneminde İngiltere'nin Brighton & Hove Albion takımından kiralık olarak Galatasaray'a transfer olan Florin Andone golle tanıştı. Sivasspor maçıyla birlikte 4. maçına çıkan Andone, 22. dakikada attığı golle sarı-kırmızılılarla ilk kez gol sevinci yaşadı. Başarılı golcü 42. dakikada penaltıyı da gole çevirerek ikinci golünü kaydetti. Andone, penaltı pozisyonunda da Appindangoye'nin müdahalesi sonucu yerde kalmıştı.


Sivasspor müsabakasına 11'de başlayan Rumen golcü, 90 dakika sahada kaldı ve başarılı bir performans sergiledi. 26 yaşındaki futbolcu bu sezon toplam 164 dakika süre aldı. - İSTANBUL

Galatasaray, İngiltere, Sivasspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 10:32 Kaynak: İHA
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