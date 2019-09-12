Florin Andone, Galatasaray ile ücretini 100'e katladı

Galatasaray, transfer döneminin son günlerinde Brighton'dan Rumen futbolcu Florin Andone'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.



Andone, Galatasaray'dan 2.5 milyon euro sabit ücret alacakken bonuslarla bu tutarın 3 milyon euro seviyesine çıkacağı belirtiliyor.



En çok kazanan Rumen futbolcu olacak



Florin Andone'nin Galatasaray'dan alacağı sabit 2.5 milyon euroluk maaş, onu en çok kazanan Rumen futbolcu yapacak.



Lazio forması giyen Stefan Radu, 1.4 milyon euro kazanırken Vlad Chiriches ve Razvan Marin de 1'er milyon euro ile en çok kazanan Rumen futbolcular konumundaydılar.



5 yılda inanılmaz artış



Andone, 2014'ün yaz aylarında İspanyol ekibi Cordoba ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Rumen oyuncu, Cordoba forması giydiği dönemde ayda 3.000 euroyu geçen bir ücret almamıştı.