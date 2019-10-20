Son Dakika Haberleri: Florin Andone, Kadıköy'ün kapısından dönüp Galatasaray'a gitmiş!
Son Dakika Spor Florin Andone, Kadıköy'ün kapısından dönüp Galatasaray'a gitmiş!

Florin Andone, Kadıköy'ün kapısından dönüp Galatasaray'a gitmiş!

54 dakika önce

Attığı iki golle Sivas galibiyetini getiren isim olan Florin Andone'nin Fenerbahçe'nin kapısından döndüğü ortaya çıktı.

Florin Andone, Kadıköy'ün kapısından dönüp Galatasaray'a gitmiş!, System.String[]

Attığı iki golle Sivas galibiyetini getiren isim olan Florin Andone'nin Fenerbahçe'nin kapısından döndüğü ortaya çıktı.


Transferin son günü Premier Lig ekibi Brighton'dan kiralanan Rumen forveti, 8 ay önce ise Fenerbahçe istedi. Teknik direktör Ersun Yanal, kadro dışı bırakacağı Slimani'nin yerine birinin alınmasını talep edince Kanarya, ara transferde Andone'yi gündemine aldı.


Brighton'da devreyi 2 golle kapatan 26 yaşındaki için, "Ligde 1 gol atan Slimani'nin yerine 2 gol atan Andone'yi alırsak eleştiriliriz" görüşü ağır basınca transferden vazgeçildi. Fenerbahçe'nin almadığı Andone, Fatih Terim'in isteğiyle sezon başında sarı-kırmızılı formayı giydi.


FLORYA'DA NEŞELİ SESLER!


Şampiyonlar Ligi'nde Salı günü oynayacağı Real Madrid maçının hazırlıklarına başlayan Galatasaray'ın dünkü antrenmanına gelen Seri'nin çocukları, neşeli anlar yaşanmasına neden oldu. Bu arada sakatlığı nedeniyle Sivas karşısında forma giymeyen Lemina, idmanın tamamında takımla çalıştı.


Lemina'nın Serie A günlerinden müthiş bir gol izliyoruz...


Galatasaray, Fenerbahçe, Sivas, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 10:35 
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