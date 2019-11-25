Florin Andone ne zaman dönecek? Açıkladı...

Galatasaray'da Radamel Falcao'nun yokluğundan gol yükünü çekmesi beklenen ancak sakatlığı sonrasında ilk yarıyı kapatan Florin Andone dönüş tarihini açıkladı.



Sosyal medyadan taraftarların sorusunu yanıtlayan Rumen yıldız, "Şubat ayında %100 olarak dönmeyi umuyorum" derken "Galatasaray'da kalmak istiyor musun?" sorusuna "Evet" yanıtını verdi.



LİNNES İÇİN ENGEL KALMADI



Devre arasında Martin Linnes'i kadroya almak için kimin gönderileceği merak konusu olurken takımın performansı sonrasında isimler de bir hayli fazlalaştı.



Yuto Nagatomo ve Mariano arasında tercih beklenirken Luyindama'nın sakatlığı sonrasında Kongolu stoper tribüne gidecek.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,