Flört'ten 4 yıl aradan sonra "Bize Özel" albümü - Son Dakika

TÜRK rock müzik grubu Flört, 2017'de yayınladığı "Bambaşka" albümünün ardından tam 4 yıl sonra yeni albümü "Bize Özel" ile dijital platformlarda dinleyicisiyle buluşuyor. Albümde yer alan şarkıların söz ve müzikleri, enstrüman çalımları ve düzenlemeleri gruba ait.

Kurucu üyeler Ozan Kotra, Ata Akdağ, Çağatay Kehribar ve gruba geçtiğimiz yıl katılan davulcu Bülent Ay'dan oluşan Flört'ün 8'inci stüdyo albümü "Bize Özel" 4 Haziran Cuma günü tüm dijital platformlarda yayınlanacak. Albümde, politik göndermeler, bireysel ruh halleri, aşka ve dostluğa dair hikayeler ve Anadolu'dan göç gibi çok çeşitli temaların işlendiği şarkı sözleri yer alırken, albümde yer alan şarkıların söz ve müzikleri, enstrüman çalımları ve düzenlemeleri Flört'e ait. Grup aynı zamanda albümün prodüktörlüğünü de üstlendi. Flört üyeleri tarafından, melodik açıdan bugüne dek en çok yerlilik içeren albümleri olarak görülen "Bize Özel" analog teknolojiyle kaydedilirken, müzik endüstrisinde en yüksek standart olan 2 inç analog bant kullanıldı.