Tinder, Apple'a dava açıyor!

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden birisi olan Apple, şirket politikasıyla birçok kez gündem oldu ve farklı ülke ve kuruluşlar tarafında cezalara çarptırıldı. Dönem dönem haksız kazanç suçlamalarıyla karşı karşıya kalan şirket, bu sefer Tinder ile karşı karşıya geldi.

Tinder, Apple'a "tekelci davranış" nedeniyle antitröst davası açtı

Apple, gerek Apple Store olsun gerekse üçüncü taraf uygulamalarındaki izlediği politika olsun birçok kez antitröst davasına maruz kaldı. Son olarak Tinder'ın ana şirketi Match Group, uygulama içi satın alımlar için yüksek komisyonlar ödemeye zorlayan Apple'ı "tekelci davranış" ile suçluyor.

Eski Apple çalışanından şirketi karıştıracak itiraf!

Tinder, Apple şirketine Hindistan'da antitröst davası açtı. Öyle ki Tinder, dava nedeniyle Apple ile olan ilişkilerine ara vermeyi planlıyor. Böylece Apple, belirli bazı bölgelerde App Store'da görünmeyebilir. Ancak şirketin henüz böyle bir açıklaması bulunmuyor.

Apple bu yılın başlarında Hollanda rekabet düzenleyicisi Tüketiciler ve Pazarlar Kurumu (ACM) ile aynı sebepten dolayı davalık olmuştu. Apple, App Store'da flört uygulamalarının uygulama içi satın alımlar yöntemlerini kullanmasına izin verme planındaki davranışı nedeniyle ACM'den Mayıs ayında 55 milyon dolarlık bir ceza yemişti.

Öte yandan dünyanın en popüler insanlarından Elon Musk da Mayıs ayında Apple şirketine büyük suçlamalar yöneltmişti. App Store'un geliştiricilerden kestiği yüzde 30'luk komisyonun kesinlikle iyi niyetli olmadığını, şirketin olması gerekenden 10 kat daha fazla kar elde ettiğini belirtmişti. Ek olarak Tinder, Apple ile olan dava sürecinde orta yol arayabilir.