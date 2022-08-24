Tinder, Apple'a dava açıyor! - Son Dakika
Üye Girişi

Tinder, Apple'a dava açıyor!

24.08.2022 17:56
Tinder, Apple'a dava açıyor!

Flört uygulaması Tinder, Apple ile dava sürecine gidiyor. Teknoloji devi ise benzer konudan birçok kez ceza yemiş durumda.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden birisi olan Apple, şirket politikasıyla birçok kez gündem oldu ve farklı ülke ve kuruluşlar tarafında cezalara çarptırıldı. Dönem dönem haksız kazanç suçlamalarıyla karşı karşıya kalan şirket, bu sefer Tinder ile karşı karşıya geldi.

Tinder, Apple'a "tekelci davranış" nedeniyle antitröst davası açtı

Apple, gerek Apple Store olsun gerekse üçüncü taraf uygulamalarındaki izlediği politika olsun birçok kez antitröst davasına maruz kaldı. Son olarak Tinder'ın ana şirketi Match Group, uygulama içi satın alımlar için yüksek komisyonlar ödemeye zorlayan Apple'ı "tekelci davranış" ile suçluyor.

Eski Apple çalışanından şirketi karıştıracak itiraf!

Tinder, Apple şirketine Hindistan'da antitröst davası açtı. Öyle ki Tinder, dava nedeniyle Apple ile olan ilişkilerine ara vermeyi planlıyor. Böylece Apple, belirli bazı bölgelerde App Store'da görünmeyebilir. Ancak şirketin henüz böyle bir açıklaması bulunmuyor.

Tinder, Apple'a dava açıyor!

Apple bu yılın başlarında Hollanda rekabet düzenleyicisi Tüketiciler ve Pazarlar Kurumu (ACM) ile aynı sebepten dolayı davalık olmuştu. Apple, App Store'da flört uygulamalarının uygulama içi satın alımlar yöntemlerini kullanmasına izin verme planındaki davranışı nedeniyle ACM'den Mayıs ayında 55 milyon dolarlık bir ceza yemişti.

Tinder, Apple'a dava açıyor!

Öte yandan dünyanın en popüler insanlarından Elon Musk da Mayıs ayında Apple şirketine büyük suçlamalar yöneltmişti. App Store'un geliştiricilerden kestiği yüzde 30'luk komisyonun kesinlikle iyi niyetli olmadığını, şirketin olması gerekenden 10 kat daha fazla kar elde ettiğini belirtmişti. Ek olarak Tinder, Apple ile olan dava sürecinde orta yol arayabilir.

YORUMLAR
500
Bir elektrikli otomobil 24 saatte kaç ülkeyi gezebilir? Bir elektrikli otomobil 24 saatte kaç ülkeyi gezebilir? Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Macaristanlı mevkidaşı Istvan Nagy ile görüştü Açıklaması Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Macaristanlı mevkidaşı Istvan Nagy ile görüştü Açıklaması
Kaynak: Shiftdelete

Togo Cumhuriyeti, Apple Store, Tinder, Apple, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Tinder, Apple'a dava açıyor! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
17:33 Deneyimli hoca Jorge Jesus'tan Galatasaray ve Beşiktaş taraftarının tepkisini çeken "Küçük takım" göndermesi
17:17 Onur Buldu'nun ayrılığı ile sarsılan Güldür Güldür'e 3 bomba transfer!
16:56 Parti görüntüleri ortaya çıkan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, kendisini savunurken gözyaşlarını tutamadı
16:43 Cristiano Ronaldo'dan canlı yayında gündem olan hareket! Efsane futbolcunun elini sıkmadı
16:28 Satın aldığı iş yerinden çıkan 1 kilo altını sahibine verdi
16:06 46 yaşındaki Ebru Akel'in yoga paylaşımı beğeni topladı
16:24 CHP'li Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine karşı çıktı: Sizin saltanat geminiz batıyor
15:57 Fener'in teknik patronu Jesus'tan "yabancı sınırı" itirafı: Alışmam gereken bir problem
15:40 İstanbul'da okul ve personel servis ücretlerine zam geldi! İşte yeni ücretler...
15:26 Bu boks maçı tarihe geçer! Tyson Fury, Oleksandr Usyk'in meydan okumasını kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2022 17:56:56. #1.12#
SON DAKİKA: Tinder, Apple'a dava açıyor! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement