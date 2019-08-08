Son Dakika Haberleri: Florür gençlerde böbrek rahatsızlıklarına neden olabilir
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Florür gençlerde böbrek rahatsızlıklarına neden olabilir

1 saat önce

ABD'de yapılan yeni bir araştırma, içme suyunun içerisindeki florürün gençlerde böbrek ve karaciğer hastalıklarına neden olabileceğini gösterdi.

Florür gençlerde böbrek rahatsızlıklarına neden olabilir, System.String[]
ABD'de yapılan yeni bir araştırma, içme suyunun içerisindeki florürün gençlerde böbrek ve karaciğer hastalıklarına neden olabileceğini gösterdi.
ABD'deki Mount Sinai Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılan araştırmalarda, kanda bulunan yüksek orandaki florür maddesinin böbrek ve karaciğer fonksiyonlarını olumsuz yönde etkileyebileceği tespit edildi.
Gizmodo bilim sitesindeki habere göre, gençlerin böbrek ve karaciğerlerinde herhangi bir şikayet bulunmasa da, uzun süre florür maddesine maruz kalanların, ileriki yıllarda böbrek rahatsızlıkları ile karşılaşabilecekleri vurgulandı.
Gizmodo'ya konuşan üniversitedeki araştırma ekibinden Ashley J. Malin, kesin bir sonuca ulaşmanın şu anda çok erken olacağını belirtse de halk sağlığı uzmanlarının bu konu ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapmaları için bunun önemli bir bulgu olduğunu söyledi.
Malin, yakın gelecekte florüre maruz kalan ve kalmayan gençleri çok erken yaştan itibaren izlemeye ve sağlık durumlarını uzun süre incelemeye alacaklarını belirtti.
Florür maddesi diş çürüklerine karşı etkili olduğu ve diş minelerini güçlendirdiği için birçok ülkede toplu içme suyu kaynaklarına da ekleniyor.
Habere göre, ABD de 1950-60'lı yıllardan bu yana içme sularına florür ekliyor.
Diğer yandan daha önce yapılan araştırmalar, içme suyunun içindeki yüksek orandaki florür maddesinin yetişkinlerde sinirsel sorunlara neden olabildiğini gösterdi. Bazı araştırmalar yüksek derecede florür maddesine maruz kalan yetişin olmayan hayvanların bilişsel davranış problemleri göstermeye başladığını kanıtlarken çocuklarda ise düşük IQ'ya neden olabileceğini ortaya koydu.


Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 01:06 Kaynak: DHA
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