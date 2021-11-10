Florya Atatürk Ormanı yenilendi - Son Dakika

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yenilenen Florya Atatürk Ormanı, "10 Kasım Ata'yı Anma Yürüyüşü" ile açıldı.

İBB'den yapılan açıklamaya göre 1936'da Atatürk'ün talimatıyla ağaçlandırılan Florya Atatürk Ormanı yapılan yenileme çalışmalarının ardından yeniden kullanıma açıldı.

Yenileme çalışmaları kapsamında ormanda yürüyüş, bisiklet yolları, banklar, kır masaları, ücretsiz internet, ağaçlandırma, çim, çeşme, çocuk oyun grupları, tuvaletler yapıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yürüyüş öncesi vatandaşlara bir konuşma yaptı.

Florya Atatürk Ormanı'nın, Atatürk'ün en fazla önem verdiği alanlardan birisi olduğunu belirten İmamoğlu, alanı insanların yürüyüş, koşu yaptığı, dinlendiği bir alan olarak hazırladıklarını söyledi.

İmamoğlu ve beraberindeki heyet, konuşmanın ardından yenilenen Florya Atatürk Ormanı'nda anma yürüyüşü gerçekleştirdi.

Atatürk'ün talimatıyla oluşturulmuştu

Florya Atatürk Ormanı'nın ağaçlandırılmasına 1936 yılında başlandı.

Florya'da, eski adıyla Ayestafanos Mezarlığı'nın bulunduğu yere çam ağaçlı dikilerek, bölgeye "Atatürk Korusu" adı verildi. Florya Atatürk Ormanı'nın tesisi için ilk adımı, Fransız Mimar ve Şehir Plancısı Henri Prost hazırladı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla görev alan Prost, Yenikapı'dan Florya'ya kadar yeşil ağırlıklı bir kent planını oluşturdu.