Florya Balık Çarşısı'ndaki restoranlar paket servisi sistemine geçti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Florya Balık Çarşısı'ndaki restoranlar paket servisi sistemine geçti - Son Dakika

Florya Balık Çarşısı'ndaki restoranlar paket servisi sistemine geçti

6 saat önce

Türkiye'de korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında Florya Balık Çarşısı içerisinde bulunan restoranlar paket servisi uygulamasına geçti.

Florya Balık Çarşısı'ndaki restoranlar paket servisi sistemine geçti, System.String[]

Türkiye'de korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında Florya Balık Çarşısı içerisinde bulunan restoranlar paket servisi uygulamasına geçti.


Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle Türkiye'de yetkililer tarafından alınan önlemler gün geçtikçe daha da sıkılaştırılıyor. Son olarak yayınlanan ek genelgeyle tüm lokanta, restoranlar ile pastane ve benzeri iş yerleri sadece paket servis ve gel-al benzeri şeklinde müşterilerin oturmasına müsaade etmeden hizmet verecek. Bu kapsamda Florya Balık Çarşısı içerisindeki restoranlar paket servisi uygulamasına geçti.


"Virüsten dolayı kapattık ama paket servisimiz açık"


Balıkçı Çarşısı'nın temizliğine daha çok dikkat ettiklerini belirten Ferhat Karayiğit, "Virüsten dolayı kapattık ama paket servisimiz açık. Gelip almak isteyenleri de bekleriz. Hijyen kurallarına da dikkat ediyoruz. Çatal bıçağımızı sirkeli suda bekletiyoruz. Yerlerin, masaların temizliğine de özen gösteriyoruz" dedi.


"Genelgeye uyuyoruz ve paket servis şeklinde hizmet vermeye devam ediyoruz"


Geçici süre faaliyetlerini durdurduğunu söyleyen Zafer Dursun, "Akşam yayınlanan genelgeden itibaren faaliyetlerimizi geçici süreliğine durdurduk. Sadece paket servis şeklinde devam ediyoruz. Gereken önlemleri de aldık, dezenfekte işlemlerini de yaptık. Genelgeye uyuyoruz ve paket servis şeklinde müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 04:53 Kaynak: İHA

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