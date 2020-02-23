Florya bayram yerine döndü - Son Dakika
Son Dakika Spor Florya bayram yerine döndü - Son Dakika Spor

Florya bayram yerine döndü

6 saat önce

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'ın 20 yıl sonra Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etmesinin ardından, Florya Metin Oktay Tesisleri bayram yerine döndü.

Florya bayram yerine döndü, System.String[]

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'ın 20 yıl sonra Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etmesinin ardından, Florya Metin Oktay Tesisleri bayram yerine döndü.


Ligde 20 yıl aradan sonra Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte büyük sevinç yaşayan sarı-kırmızılı taraftarlar Florya Metin Oktay Tesisleri'ne akın etti. Uzun yılların ardından gelen zafer nedeniyle taraftarlar, galibiyetin sevincini doyasıya yaşarken, takımlarının tesislere gelmesini heyecanla beklemeye koyuldu. - İSTANBUL

Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 10:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Antalyasporlu Podolski'den Galatasaray paylaşımı: Mayıslar bizimdir
Galatasaray'a Florya'da şampiyon gibi karşılama Galatasaraylı bir taraftar, derbide gol atan futbolcuların isimlerini dövme yaptırdı Fenerbahçeli taraftarlar Samandıra'da takım otobüsüne saldırdı!

Son Dakika Haberleri
00:20 Emrah'ın oğlu Tayfun zorlu geçen çocukluğunu anlattı: Herkes okuldayken ben DNA testi oluyordum
21:58 Demet Akalın, kendisine "teyze" diyen Aleyna Tilki'nin annesine yanıt verdi
20:03 Tuba Ünsal, iç çamaşırsız pozlarıyla sosyal medyayı salladı
18:25 Chloe hakkında çıkan aşk iddialarına yaptığı paylaşımla yanıt verdi
13:41 Sanat camiasındaki entrikalardan yoruldum

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 05:27:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Florya bayram yerine döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]