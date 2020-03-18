Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu'nda karantinadaki vatandaşlar yakınlarına el salladı - Son Dakika
Son Dakika Genel Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu'nda karantinadaki vatandaşlar yakınlarına el salladı - Son Dakika

Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu'nda karantinadaki vatandaşlar yakınlarına el salladı

6 saat önce

Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu'nda karantinadaki vatandaşlar yakınlarına el salladı Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönen vatandaşlar 14 gün boyunca karantina altın kalacakları yurtlara yerleştirildi.

Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu'nda karantinadaki vatandaşlar yakınlarına el salladı, System.String[]

Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu'nda karantinadaki vatandaşlar yakınlarına el salladı

İSTANBUL - Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönen vatandaşlar 14 gün boyunca karantina altın kalacakları yurtlara yerleştirildi. Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu'nda karantinanın ilk sabahında vatandaşlar cama çıkıp yakınlarına el salladı.

Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönen vatandaşlar 14 gün boyunca karantina altın kalacakları yurtlara yerleştirildi. Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu'nda polis ekiplerinin güvenlik önlemleri sürüyor. Destek amaçlı yurdun çevresinde bir toma aracı da hazırda bekliyor.

Avrupa'dan Türkiye ye dönen vatandaşların 14 gün boyunca karantina altında kalacakları yurtlara yerleştirilmesi tamamlandı. KYK Floya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu'na dün akşama doğru yerleştirilen 107 kişinin 14 gün boyunca karantina altında kalacağı süre bugün itibariyle başladı. Polis ekipleri Yurdun çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. 24 saat boyunca yurdun çevresinde nöbet tutacak olan polis ekipleri giriş ve çıkışları bariyerle kapattı. Yurtta doktor ve hemşireler hazır halde beklerken 2 ambulans aracı da çevrede tedbir amaçla bekleyişlerini sürdürüyor.

Öte yandan, karantinadaki bazı vatandaşların yakınları yurdun önüne geldi. Karantinadaki vatandaşlar da camlara çıkarak yakınlarına el salladı. Bugün yurda gelen Küçükçekmece Belediyesi ekipleri ise yurdun içinde ve dışında dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Karantina, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 08:41 Kaynak: İHA

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