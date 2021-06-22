Florya'da alkışlarla karşılandı! Fatih Terim'den ilk açıklama: Heyecanlıyım

Halk TV'ye bağlanmak sonu oldu! İşte SBK'nın nasıl yakalandığının perde arkası

Galatasaray'da 5. Fatih Terim dönemi bugün saat 11.00'de start verilen antrenmanla başladı. Futbolcular, deneyimli hocayı alkışlarla karşılarken kulübün resmi sosyal medya hesabından da, "Evine hoş geldin Galatasaraylı Fatih Terim" notuyla bir video paylaşıldı.

"SANKİ BÖYLE 2-3 SENE SONRA GELMİŞİZ GİBİ"

Yeniden takımın başına döndüğü için oldukça mutlu olan Fatih Terim'in, "Sanki böyle 2-3 sene sonra gitmişiz gelmişiz gibi. O heyecan var bende biliyor musun! Heyecanlıyım" sözleri videoya yansıdı.