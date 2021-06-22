Galatasaray'da 5. Fatih Terim dönemi bugün saat 11.00'de start verilen antrenmanla başladı. Futbolcular, deneyimli hocayı alkışlarla karşılarken kulübün resmi sosyal medya hesabından da, "Evine hoş geldin Galatasaraylı Fatih Terim" notuyla bir video paylaşıldı.
Yeniden takımın başına döndüğü için oldukça mutlu olan Fatih Terim'in, "Sanki böyle 2-3 sene sonra gitmişiz gelmişiz gibi. O heyecan var bende biliyor musun! Heyecanlıyım" sözleri videoya yansıdı.
Son Dakika › Spor › Florya'da alkışlarla karşılandı! Fatih Terim'den ilk açıklama: Heyecanlıyım - Son Dakika Spor