İstanbul'daki AVM'de VIP tuvaletin ücreti 25 lira oldu - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'daki AVM'de VIP tuvaletin ücreti 25 lira oldu

26.03.2023 15:43

Florya'da bir AVM'de 6 yıl önce açıldığında 1,5 lira olan VIP tuvaletin yeni ücreti 25 lira oldu. Aylık abone ücretinin 400 lira olduğunu belirten işletmeci, "Burayı sadece bir tuvalet olarak düşünmeyin. Peçetelerimiz yine aynı şekilde birinci sınıf ve kaliteli. Kadınların kullanacağı özel makyaj alanları var. Klozetler yine özel, pisuar ısı ile çalışıyor, herhangi bir yere dokunmanıza gerek yok. Bize 20 saniye yürüme mesafesinde ücretsiz tuvalet olmasına rağmen bizi tercih ediyorlar" dedi.

Florya'da bir alışveriş merkezinde müşterilerine VİP hizmet veren tuvalet, Avrupa'da 200 şubesi bulunan Hollandalı bir şirket tarafından 2015 yılında açıldı.

ÜCRETİ 25 TL OLDU

Türkiye'de tek şubesi bulunan ve lüks hizmet konseptiyle işletilen tuvaletin kadın kısmında özel makyaj aynası ve kadınlara özel ürünlerin satıldığı bir nokta da bulunuyor. İlk açıldığında 1.5 lira ücret belirlenen VIP tuvaletin yeni ücreti ise 25 liraya yükseldi. Bebeklere özel dizayn edilen bölümün kullanım ücreti ise 50 lira olurken, alışveriş merkezinin çalışanları aylık 400 lira abonelik ücreti vererek VIP tuvaleti kullanabiliyor.

Florya'da AVM'de 25 liraya VIP tuvalet

"BURAYI SADECE TUVALET OLARAK DÜŞÜNMEYİN"

"Evdekinden daha temiz tuvalet" diyerek yola çıktıklarını vurgulayan işletmeci, "Burayı sadece bir tuvalet olarak düşünmeyin. Temizlik ve hijyen isteyen müşteriler bizi tercih ediyor. Bizim güzel yüzümüz için bazı insanlar devamlı geliyor, bu atmosfer ve ambiyansı sürdürebilmek için çok uğraşıyoruz. İşimizi doğru yapıyoruz, bu bakımdan mutluyuz. Bu sektörde hizmet vermeye devam edeceğiz. Özellikle temiz ve hijyenik tuvalet isteyen müşteriler bizi tercih ediyorlar. Bu AVM'de çalışanlardan bile hatırı sayılır müşterilerimiz var. Aylık abone olarak, gelip bizim tuvaletimizi kullanıyorlar. Neden? Çünkü bizim tuvaletlerimizde şöyle bir özellik var; her kullanımdan sonra bir kişi tarafından özel ürünlerle temizleniyor. Peçetelerimiz yine aynı şekilde birinci sınıf ve kaliteli. Tuvalet kağıtlarımız keza öyle. Kullanılan sabunlar 250 senelik markanın ürünleri, musluklarımız özel dizayn edilmiş ve su tasarruflu musluklar. Kabinlerimiz ses izolasyonlu, tavanımızda özel taş yünlü sistem var, bu şekilde ses asla olmuyor. Kadınların kullanacağı özel makyaj alanları var. Klozetler yine özel, pisuar ısı ile çalışıyor, herhangi bir yere dokunmanıza gerek yok. Yani burası temassız sistemle çalışıyor, girdiğinizde temiz bir yere giriyorsunuz. Dolayısıyla böyle bir hizmetin bedeli oluyor. Kullanılan üründen fayansa, bir gider oluyor" şeklinde konuştu.

Florya'da AVM'de 25 liraya VIP tuvalet

"ÜCRETSİZ TUVALET YERİNE BİZİ TERCİH EDİYORLAR"

AVM'de 6, aynı katta 2 ücretsiz tuvalet olmasına rağmen müşterilerin kendilerini tercih ettiğini söyleyen işletmeci, "Hemen bize 20 saniye yürüme mesafesinde bir ücretsiz tuvalet olmasına rağmen insanların bizi tercih etmesi bizleri gururlandırıyor. Demek ki, işimizi doğru yapıyoruz. Bu bakımdan mutluyuz. Bu sektörde hizmet vermeye devam edeceğiz. Bir hanımefendi gelip, peçetelerimizin çok kalitesiz olduğunu söyledi. Benim için çok değersiz bir yorumdu. Çünkü en kaliteli peçeteyi kullanıyoruz. Bu peçeteden bir tane kullanmanız yetiyor, yüzünüzdeki tüm ıslaklığı alıyor. Herkes her şeyi söyleyebilir ama biz düzgün hizmete ve işimizi düzgün yapmaya önem veriyoruz. Siz de içeri girdiğiniz zaman, gözünüz kapalı girerseniz, bir tuvalete girdiğinizi anlayamazsınız. Çünkü hiçbir koku yok. Kabinlerimizde ve ortamda hiçbir koku yok. Güzel, rahat, konforlu bir ortam. Genelde hijyene önem veren insanlar içeri giriyorlar. Bazıları başta serzenişte bulunabiliyor ama çıktıları zaman teşekkür ediyorlar" dedi.

Florya'da AVM'de 25 liraya VIP tuvalet


Kaynak: DHA
YORUMLAR (2)
  • sahin ozdemir: Ya altarafi bir tuvalet ihtiyaç yeri yatak yorgan olucak değil ya kahve servisi de varmi başka habermi yoktu herkes tuvaletinden sonra temiz bıraksa sorun çözülecek yani.. Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
  • Yda Fay: Gulerek aglatan haber :D Beynim durdu, yorum yapmama izin vermiyor. Cevap Yaz 11 1 Yayından Kaldır
500

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'daki AVM'de VIP tuvaletin ücreti 25 lira oldu - Son Dakika


Son Dakika
16:25 Kalp krizi geçirdikten sonra doktorlarla kavga eden futbolcu Nemenja Gudelj'nin kardeşi çıktı
16:22 Son Dakika: 100 bin imza toplayan Sinan Oğan, dördüncü cumhurbaşkanı adayı oldu
15:58 Kılıçdaroğlu'nun çalışma ekibi, masalarındaki son anketin sonucunu paylaştı: Yüzde 56 ile önde bitiriyoruz
15:21 Güzel sunucu Diletta Leotta, kumsalda kırmızı mayosuyla hamilelik pozu verdi
15:38 Devlet Bahçeli'den, seçimlere AK Parti listelerinden girecek HÜDA PAR'la ilgili ilk yorum
15:19 Uğurcan-Altay tartışmasını bitirdi! A Milli Takım'ın kalesi artık Mert'in
15:15 Atasözü gerçek oldu! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, lapa lapa kar geliyor
15:05 Papa Francis'in giydiği beyaz mont sosyal medyanın diline düştü
14:29 3 çocuk annesi kadın, 3 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldürdü
14:49 Antalya'da acı olay! Ziyaret için geldiği babasının cansız bedeniyle karşılaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2023 16:53:12. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'daki AVM'de VIP tuvaletin ücreti 25 lira oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement