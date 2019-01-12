Son Dakika Haberleri: Florya'da Banliyö Hattında Test Sürüşü Yapan İki Demiryolu Aracı Çarpıştı

Florya'da Banliyö Hattında Test Sürüşü Yapan İki Demiryolu Aracı Çarpıştı

1 saat önce

Halkalı-Gebze banliyö hattında test sürüşü yapan iki demiryolu aracı çarpıştı.

Florya'da Banliyö Hattında Test Sürüşü Yapan İki Demiryolu Aracı Çarpıştı, System.String[]
Halkalı- Gebze banliyö hattında test sürüşü yapan iki demiryolu aracı çarpıştı. Kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay Bakırköy Florya'da yaşandı. Halkalı-Gebze banliyö hattında test sürüşü gerçekleştiren iki demiryolu aracı kafa kafaya çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 3 işçi yaralandı. Bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiler, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 09:52 Kaynak: İHA

Bakırköy, Gebze, Halkalı, 3. Sayfa
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