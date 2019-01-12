Florya'da Banliyö Hattında Test Sürüşü Yapan İki Demiryolu Aracı Çarpıştı
1 saat önce
Halkalı-Gebze banliyö hattında test sürüşü yapan iki demiryolu aracı çarpıştı.
Halkalı- Gebze
banliyö hattında test sürüşü yapan iki demiryolu aracı çarpıştı. Kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay Bakırköy
Florya'da yaşandı. Halkalı-Gebze banliyö hattında test sürüşü gerçekleştiren iki demiryolu aracı kafa kafaya çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 3 işçi yaralandı. Bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiler, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 09:52 Kaynak: İHA
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