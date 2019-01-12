Florya'da Banliyö Hattında Test Sürüyü Yapan Araçlar Çarpıştı
38 dakika önce
Florya'da banliyö hattında test sürüyü yapan araçlar çarpıştıİSTANBUL - Halkalı Gebze banliyö hattında test sürüşü yapan iki görevli araç çarpıştı.
Florya'da banliyö hattında test sürüyü yapan araçlar çarpıştı
İSTANBUL - Halkalı Gebze
banliyö hattında test sürüşü yapan iki görevli araç çarpıştı. Kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı.
Edinilen bilgilere göre olay Bakırköy
Florya'da yaşandı. Halkalı Gebze banliyö hattında test sürüşü gerçekleştiren iki araç, kafa kafaya çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 3 işçi yaralandı. Bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiler, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 10:35 Kaynak: İHA
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