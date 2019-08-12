Florya'da bir ağaç, 3 aracın üzerine devrildi

Florya'da rüzgarın etkisiyle bir villanın bahçesindeki ağaç, park halindeki 3 aracın üzerine devrildi.

Florya'da rüzgarın etkisiyle bir villanın bahçesindeki ağaç, park halindeki 3 aracın üzerine devrildi. Şans eseri ölen ya da yaralanın olmadığı olayda, bir araçta maddi hasar meydana geldi.



Olay, Florya Şenlikköy Çatal Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre öğle saatlerinde bir villanın bahçesinde bulunan yaşlı bir ağaç, şiddetli rüzgarın etkisiyle park halindeki 34 UN 2575, 34 VJ 2102, 34 RD 8053 plakalı 3 lüks aracın üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, önce ağacın dallarını kesti. Daha sonra yarım saat süren çalışmanın ardından ağaç halat yardımıyla araçların üzerinden çekildi.



2 araç sahibi araçlarını itfaiye ekiplerinin yardımıyla başka yere çekti. 2 araçta hafif sıyrıklara meydana gelirken 1 araçta maddi hasar oluştu.



"Rüzgarın etkisiyle devrilmiş"



Ev sakinlerinden Keramettin Yılmaz, "Biz evde otururken güvenlik haber verdi ağaç devrildi dedi. Geldik baktık 3 aracın üzerine devrilmiş. Yaşlı ağaç biraz da çürümüş rüzgarın etkisiyle devrilmiş" diye konuştu. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Gaziantep'te 14 yaşındaki çocuk elini kıyma makinesine kaptırdı

İYİ Parti Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı'nın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kestiği ağacın altında kalan adamın cansız bedeni 4 gün sonra bulundu

Kurban Bayramı tatili için İstanbul'a gelen erkek çocuğu boğularak can verdi