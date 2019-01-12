Florya'da İki Tren Çarpıştı (1)
1 saat önce
Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHAFlorya'da Halkalı-Gebze banliyö tren hattında deneme seferi yapan iki tren çarpıştı.
Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA
Florya'da Halkalı- Gebze
banliyö tren hattında deneme seferi yapan iki tren çarpıştı. Kaza nedeniyle olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananlar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 09:39 Kaynak: DHA
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