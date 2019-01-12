Son Dakika Haberleri: Florya'da İki Tren Çarpıştı (3) (Aktüel)

Florya'da İki Tren Çarpıştı (3) (Aktüel)

1 saat önce

Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA-FLORYA'da Halkalı-Gebze banliyö tren hattında deneme seferi yapan iki tren çarpıştı.

Florya'da İki Tren Çarpıştı (3) (Aktüel), System.String[]
Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA-FLORYA'da Halkalı- Gebze banliyö tren hattında deneme seferi yapan iki tren çarpıştı. Kaza nedeniyle olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananlar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 10:15 Kaynak: DHA

DHA, Gebze, Halkalı, Güncel
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