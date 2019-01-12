Florya'da İki Tren Çarpıştı (5) (Aktüel)
48 dakika önce
Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA-FLORYA'da Halkalı-Gebze banliyö tren hattında deneme seferi yapan iki tren çarpıştı.
Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA-FLORYA'da Halkalı- Gebze
banliyö tren hattında deneme seferi yapan iki tren çarpıştı. Kaza nedeniyle olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananlar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 10:27 Kaynak: DHA
Başörtülü Kadınlara Hakaret Ettiği Gerekçesiyle İfade Veren Deniz Çakır: Suçlamalar Benim Duruşuma Ters
Başörtülü Kadınlara Hakaret Ettiği İddia Edilen Deniz Çakır'ın İfadesi Ortaya Çıktı: Burası Arabistan mı?
İstanbul Florya'da 2 Demiryolu Yenileme Aracı Çarpıştı: 3 Yaralı
MHP'li Refik Kurukız, Bozkurt İşareti Yapmak İçin Erdoğan'dan İzin İstedi