Florya'da ilk kriz yaşandı! Mbaye Diagne'nin cevabı Fatih Terim'i çıkmaza soktu

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Galatasaray'da yeni transferlerin büyük bölümünün kampa yetiştirilmesi bekleniyor. Mevcut kadro ile ilgili Terim, eldeki malzemeyle PSV maçına hazır şekilde çıkmak için çalışmalarını sürdürüyor. Falcao'nun üstünü çizen Terim, sezona Diagne ile başlamayı düşünüyordu ama işler istediği gibi gitmedi.

İNGİLTERE'DE KALMAK İSTİYOR

Terim'in, 'Kalsın' dediği Diagne, verdiği cevapla Terim'i şaşkına çevirdi. Önceliği İngiltere'de kalmak olan Senegalli forvet, Premier Lig ve çeşitli Avrupa takımlarıyla görüşmeler yapıyor. Terim'le görüşmesinde Diagne'nin, "Artık İstanbul'a dönmem" dediği aktarıldı.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLER KRİTİK

Acil forvete ihtiyacı olan Terim, bu durumu Başkan Elmas'la masaya yatıracak. Falcao'nun ardından Diagne'nin de ayrılığı kısa süre içinde netleşirse hemen bir forvet takviyesi yapılacak.