Florya'da ilk kriz yaşandı! Mbaye Diagne'nin cevabı Fatih Terim'i çıkmaza soktu

Galatasaray'da yeni transferlerin büyük bölümünün kampa yetiştirilmesi bekleniyor. Mevcut kadro ile ilgili Terim, eldeki malzemeyle PSV maçına hazır şekilde çıkmak için çalışmalarını sürdürüyor. Falcao'nun üstünü çizen Terim, sezona Diagne ile başlamayı düşünüyordu ama işler istediği gibi gitmedi.
Terim'in, 'Kalsın' dediği Diagne, verdiği cevapla Terim'i şaşkına çevirdi. Önceliği İngiltere'de kalmak olan Senegalli forvet, Premier Lig ve çeşitli Avrupa takımlarıyla görüşmeler yapıyor. Terim'le görüşmesinde Diagne'nin, "Artık İstanbul'a dönmem" dediği aktarıldı.
Acil forvete ihtiyacı olan Terim, bu durumu Başkan Elmas'la masaya yatıracak. Falcao'nun ardından Diagne'nin de ayrılığı kısa süre içinde netleşirse hemen bir forvet takviyesi yapılacak.
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