Florya'da kanalizasyondan denize akan kirli su vatandaşları tedirgin ediyor - Son Dakika
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Florya'da kanalizasyondan denize akan kirli su vatandaşları tedirgin ediyor

17.07.2022 13:52

Bakırköy Florya Sahili'nde bulunan kanalizasyon hatlarından denize kirli su akmasından tedirgin olan vatandaşlar oluşan kirliliğin giderilmesini istiyor.

Bakırköy Florya Sahili'nde bulunan kanalizasyon hatlarından denize kirli su akmasından tedirgin olan vatandaşlar oluşan kirliliğin giderilmesini istiyor.

Sahildeki kanalizasyon hattının açık rögarından çıkan kirli su denize akıyor. Akan su, bir taraftan kötü koku yayarken diğer taraftan görüntü kirliliği oluşturuyor.

Yapılan ihbar üzerine harekete geçen belediye ekipleri, sahilin bir kısmını önlem amaçlı kapattı. Bu alanda, kirli suyun denize akmaması için herhangi bir çalışmanın yapılmadığı görüldü.

Çevre sakinleri ve denize yüzmek için gelen vatandaşlar, kirliliğin giderilmesi için yetkililerin önlem almasını istedi.

"Herkes açısından tehlikeli"

Vatandaşlardan Hamdullah Öter, sahilde oluşan kirliliği gördüklerini ancak mecburen denize girmeye devam ettiklerini söyledi.

Öter, yetkililerin nasıl bir önlem alacağını merak ettiklerini dile getirerek, "Herkes açısından tehlikeli. Çoluk çocuk, erkeği, kadını herkes burada. Şu anda benim çocuğum da burada. Mecburen onu da denize girdiriyoruz." dedi.

Denize girmek istediklerini belirten Öter, buradaki kirliliğin önlenmesi için yetkililerin elinden geleni yapması gerektiğini kaydetti.

Ailesiyle sahile gelen Mehmet Sayan ise yüzdükleri yerin plaj kadar temiz olmadığını belirterek, pahalı olduğu için başka plaja da gidemediklerini söyledi.

Sayan, denizdeki kokunun neden kaynaklandığını yetkililerin bilmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Bölgedeki plaj ücretsiz olmalı. Allah'ın denizine kimse para vermek zorunda değil." şeklinde konuştu.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Florya'da kanalizasyondan denize akan kirli su vatandaşları tedirgin ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Florya'da kanalizasyondan denize akan kirli su vatandaşları tedirgin ediyor - Son Dakika
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