FLORYA'DA KARANTİNA İÇİN HAZIRLANAN YURDUN İÇİNDEKİ HAZIRLIKLARDAN GÖRÜNTÜLER - Son Dakika

Yurt dışından gelenler için boşaltılan Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu'nun içindeki çalışmalar görüntülendi. Yurt dezenfekte edildi ve bir oda poliklinik olarak hazırlandı.

Görüntü Dökümü

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-Yurttan görüntü

-Temizlik çalışması

-Odalardan görüntü

-Poliklinik ve sağlık ekibinden görüntü

-Sağlık cihazlarından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

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