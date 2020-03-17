FLORYA'DA KARANTİNA İÇİN HAZIRLANAN YURDUN İÇİNDEKİ HAZIRLIKLARDAN GÖRÜNTÜLER - Son Dakika
Son Dakika Güncel FLORYA'DA KARANTİNA İÇİN HAZIRLANAN YURDUN İÇİNDEKİ HAZIRLIKLARDAN GÖRÜNTÜLER - Son Dakika

FLORYA'DA KARANTİNA İÇİN HAZIRLANAN YURDUN İÇİNDEKİ HAZIRLIKLARDAN GÖRÜNTÜLER

6 saat önce

Yurt dışından gelenler için boşaltılan Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu'nun içindeki çalışmalar görüntülendi.

Yurt dışından gelenler için boşaltılan Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu'nun içindeki çalışmalar görüntülendi. Yurt dezenfekte edildi ve bir oda poliklinik olarak hazırlandı.

Küçükçekmece'de bulunan Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu, Güngören'de bulunan Fatih Sultan Mehmet Erkek Öğrenci Yurdu ve Başakşehir'de bulunan Kanuni Sultan Süleyman Yurdu dün karantina merkezine dönüştürülmek için boşaltılmıştı. Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu, bugün temizlik çalışanları tarafından dezenfekte edildi. 222 odası bulunan yurdun 200'ü Avrupa'dan Türkiye'ye gelen vatandaşların 200'ü için hazırlandı. Her odada bir kişinin kalacağı ve 4 doktor ile 6 hemşireden oluşan sağlık ekibinin dönüşümlü olarak yurtta hizmet vereceği öğrenildi. Bir öğrenci odası, sağlık çalışanları için polikliniğe dönüştürüldü.

FLORYA'DA KARANTİNA İÇİN HAZIRLANAN YURDUN İÇİNDEKİ HAZIRLIKLARDAN GÖRÜNTÜLER

Küçükçekmece, Başakşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:07 Kaynak: DHA
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