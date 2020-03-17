FLORYA'DA KARANTİNA İÇİN HAZIRLANAN YURDUN ÇEVRESİNDE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel FLORYA'DA KARANTİNA İÇİN HAZIRLANAN YURDUN ÇEVRESİNDE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ - Son Dakika

FLORYA'DA KARANTİNA İÇİN HAZIRLANAN YURDUN ÇEVRESİNDE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

6 saat önce

İstanbul'da yurt dışından gelecek ve 14 gün boyunca gözetim altına alınacak vatandaşlar için tahsis edilen Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu'nun çevresinde güvenlik güçleri nöbet tutmaya başladı.

FLORYA'DA KARANTİNA İÇİN HAZIRLANAN YURDUN ÇEVRESİNDE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ, System.String[]

İstanbul'da yurt dışından gelecek ve 14 gün boyunca gözetim altına alınacak vatandaşlar için tahsis edilen Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu'nun çevresinde güvenlik güçleri nöbet tutmaya başladı.

İstanbul'da yurt dışından gelecek vatandaşların gözetim altında tutulması için Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı KYK Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu, KYK Kanuni Sultan Süleyman Erkek Öğrenci Yurdu ve KYK Fatih Sultan Mehmet Karma Öğrenci Yurdu tahsis edildi. Küçükçekmece'de bulunan Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu'nun çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Yurdun girişinde bir TOMA beklerken, yurt çevresinde polis ekipleri nöbet tutuyor. Ayrıca yurdun bulunduğu sokağa, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'na (AFAD) ait araçların da giriş ve çıkış yaptığı görüldü.

Görüntü Dökümü

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-Güvenlik güçleri

-Bekletilen TOMA

-AFAD aracı

-Bekleyen polisler

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul
İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:52 Kaynak: DHA
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