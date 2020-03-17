FLORYA'DA KARANTİNA İÇİN HAZIRLANAN YURDUN ÇEVRESİNDE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ - Son Dakika

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FLORYA'DA KARANTİNA İÇİN HAZIRLANAN YURDUN ÇEVRESİNDE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ
6 saat önce
FLORYA'DA KARANTİNA İÇİN HAZIRLANAN YURDUN ÇEVRESİNDE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 03:09 Kaynak: DHA
FLORYA'DA KARANTİNA İÇİN HAZIRLANAN YURDUN ÇEVRESİNDE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ
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