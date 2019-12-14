Florya'da metrobüs arızalandı; uzun kuyruklar oluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Florya'da metrobüs arızalandı; uzun kuyruklar oluştu - Son Dakika

Florya'da metrobüs arızalandı; uzun kuyruklar oluştu

6 saat önce

FLORYA metrobüs durağında arızalan metrobüs yoğunluğa neden oldu.

Florya'da metrobüs arızalandı; uzun kuyruklar oluştu, System.String[]

FLORYA metrobüs durağında arızalan metrobüs yoğunluğa neden oldu. Arızalı metrobüs nedeniyle uzun yolda uzun metrobüs kuyrukları oluşurken, seferler bir süre yapılamadı.

Florya Metrobüs durağı yakınında Zincirlikuyu istikametine giden bir metrobüs arıza yaptı. Arızalı metrobüs nedeniyle seferler her iki istikamette de yaklaşık 10 dakika yapılamadı. Duraklarda ve metrobüs güzergahında yoğunluk oluşurken, yolda uzun metrobüs kuyrukları oluştu.  Ekiplerin çalışmasıyla arızalı metrobüs yoldan kaldırılırken, bir süre daha devam eden yoğunluk daha sonra normale akışına döndü.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 04:03 Kaynak: DHA
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