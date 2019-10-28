Florya'da öğrenciler arasında kavga 2 yaralı

Cemil ÖZDEMİR İSTANBUL DHA

Florya Atatürk Ormanı'nda iki grup öğrenci arasında yaşanan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.