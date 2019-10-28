Florya'da öğrenciler arasında kavga 2 yaralı
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Cemil ÖZDEMİR İSTANBUL DHAFlorya Atatürk Ormanı'nda iki grup öğrenci arasında yaşanan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 04:49 Kaynak: DHA
Cemil ÖZDEMİR İSTANBUL DHA
Florya Atatürk Ormanı'nda iki grup öğrenci arasında yaşanan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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