Son Dakika Haberleri: Florya'da öğrenciler arasında kavga 2 yaralı
Son Dakika Güncel Florya'da öğrenciler arasında kavga 2 yaralı

Florya'da öğrenciler arasında kavga 2 yaralı

33 dakika önce

Cemil ÖZDEMİR İSTANBUL DHAFlorya Atatürk Ormanı'nda iki grup öğrenci arasında yaşanan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Cemil ÖZDEMİR İSTANBUL DHA

Florya Atatürk Ormanı'nda iki grup öğrenci arasında yaşanan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Florya'da öğrenciler arasında kavga 2 yaralı

DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 04:49 Kaynak: DHA
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