Son dakika haber: Florya'da patlayan çamaşır makinesi yangın çıkardı, 2 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

BAKIRKÖY Florya'da 3 katlı binanın giriş katında bulunan evde çamaşır makinesinin patlaması nedeniyle yangın çıktı. Binada mahsur kalan 2 kişi ve 1 kediyi itfaiye kurtardı.

Yangın, Florya Basınköy Mahallesi Gülistan Sokak 'ta 17.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerindeki 3 katlı binanın giriş katında bulunan evdeki çamaşır makinesi henüz bilinmeyen bir sebeple patladı. Patlayan çamaşır makinesi nedeniyle yangın çıktı. Duman, kısa sürede tüm binayı sararken vatandaşların haber vermesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangında binada mahsur kalan 2 kişi ve 1 kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. 2 kişiye ambulansta müdahale edildi. Kurtarılarak sahibine teslim edilen kedi sahibi tarafından veterinere götürüldü. Polis yangınla ilgili çalışma başlattı.

- Istanbul