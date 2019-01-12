Son Dakika Haberleri: Florya'da Tren Kazası 2

Florya'da Tren Kazası 2

32 dakika önce

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHAFlorya'da Halkalı-Gebze banliyö tren hattında deneme seferi yapan iki tren çarpıştı.

Florya'da Tren Kazası 2, System.String[]
Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA

Florya'da Halkalı- Gebze banliyö tren hattında deneme seferi yapan iki tren çarpıştı. Kaza nedeniyle olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananlar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 12:11 Kaynak: DHA

Gebze, Halkalı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekranlara Geri Dönmeye Hazırlanan Murat Başoğlu, Düşmanlarına Gözdağı Verdi: Uykuları Kaçsın İstiyorum İstanbul Florya'da 2 Demiryolu Yenileme Aracı Çarpıştı: 2 Yaralı

Borsada Bu Hafta En Çok Kazandıran Hisse Senedi Ford Otosan Oldu Son Dakika! Fransa'nın Başkenti Paris'te Fırında Patlama: 2'si Ağır 20 Kişi Yaralandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2019 12:43:11. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Florya'da Tren Kazası 2
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]