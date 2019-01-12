Florya'da Tren Kazası 2
32 dakika önce
Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHAFlorya'da Halkalı-Gebze banliyö tren hattında deneme seferi yapan iki tren çarpıştı.
Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA
Florya'da Halkalı- Gebze
banliyö tren hattında deneme seferi yapan iki tren çarpıştı. Kaza nedeniyle olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananlar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 12:11 Kaynak: DHA
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