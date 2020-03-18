FLORYA'DAKİ KARANTİNA YURDUNDA İLK SABAH - Son Dakika

FLORYA'DAKİ KARANTİNA YURDUNDA İLK SABAH
6 saat önce
İstanbul'da uçuşların durdurulduğu 9 Avrupa ülkesinden getirilen vatandaşların karantinada kaldığı yurtlardan biri olan Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu'nda vatandaşlar ilk geceyi geçirdi.
İstanbul
'da uçuşların durdurulduğu 9 Avrupa
ülkesinden getirilen vatandaşların karantinada kaldığı yurtlardan biri olan Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu'nda vatandaşlar ilk geceyi geçirdi. Sabah
saatlerinde karantina altındaki bazı vatandaşlar hava almak için pencerelere çıktı, kameralara el salladı.
Polis ekiplerinin, sağlık çalışanlarının ve özel kıyafetli temizlik ekiplerinin yurt çevresinde beklediği görüldü. Dün akşam saatlerinde çeşitli ülkelerden gelen vatandaşlar havalimanından otobüslerle yurda getirilmişti. Vatandaşlar 14 gün boyunca yurtta gözlem altında tutulacak.
Görüntü dökümü:
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-Yurttan ve el sallayanlardan görüntüler
-Muhabir anonsu (Müge YARIMBATMAN)
-Yurt çevresindeki ekipler
-Genel ve detay görüntüler
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 11:50 Kaynak: DHA
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