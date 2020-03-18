Florya'daki karantina yurdunda ilk sabah - Son Dakika
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Florya'daki karantina yurdunda ilk sabah

6 saat önce

İstanbul'da uçuşların durdurulduğu 9 Avrupa ülkesinden getirilen vatandaşların karantinada kaldığı yurtlardan biri olan Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu'nda vatandaşlar ilk geceyi geçirdi.

Florya'daki karantina yurdunda ilk sabah, System.String[]
İstanbul'da uçuşların durdurulduğu 9 Avrupa ülkesinden getirilen vatandaşların karantinada kaldığı yurtlardan biri olan Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu'nda vatandaşlar ilk geceyi geçirdi. Sabah saatlerinde karantina altındaki bazı vatandaşlar hava almak için pencerelere çıktı, kameralara el salladı.

Polis ekiplerinin, sağlık çalışanlarının ve özel kıyafetli temizlik ekiplerinin yurt çevresinde beklediği görüldü. Dün akşam saatlerinde çeşitli ülkelerden gelen vatandaşlar havalimanından otobüslerle yurda getirilmişti. Vatandaşlar 14 gün boyunca yurtta gözlem altında tutulacak.


- İstanbul
İstanbul, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 11:54 Kaynak: DHA

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