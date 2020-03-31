FLORYA'DAKİ KARANTİNA YURDUNDAN ÇIKIŞLAR BAŞLADI (1) - Son Dakika

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FLORYA'DAKİ KARANTİNA YURDUNDAN ÇIKIŞLAR BAŞLADI (1)
25 dakika önce
İstanbul'da Avrupa'dan gelen Türk vatandaşlarının yerleştirildiği karantina yurtlarında tahliye başladı.
İstanbul'da Avrupa'dan gelen Türk vatandaşlarının yerleştirildiği karantina yurtlarında tahliye başladı.
Avrupa'dan gelen Türk vatandaşları İstanbul'da 3 yurda yerleştirilmişti. 14 günlük karantina süresi doldu. KYK Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu'nda kalanlar tahliye edilmeye başladı.
Görüntü Dökümü:
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-Otobüslerin çıkışı
-Yurt önünde bekleyen yakınları
-Özel araçlarıyla yakınları tarafından götürülenler
Detaylar
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 06:57 Kaynak: DHA
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