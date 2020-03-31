Florya'daki karantina yurdundan çıkışlar başladı (1) - Son Dakika
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Florya'daki karantina yurdundan çıkışlar başladı (1)

6 saat önce

İSTANBUL'da Avrupa'dan gelen Türk vatandaşlarının yerleştirildiği karantina yurtlarında tahliye başladı.

Florya'daki karantina yurdundan çıkışlar başladı (1), System.String[]
İSTANBUL'da Avrupa'dan gelen Türk vatandaşlarının yerleştirildiği karantina yurtlarında tahliye başladı.

Avrupa'dan gelen Türk vatandaşları İstanbul'da 3 yurda yerleştirilmişti. 14 günlük karantina süresi doldu. KYK Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu'nda kalanlar tahliye edilmeye başladı.


- İstanbul
İstanbul, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 07:45 Kaynak: DHA

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