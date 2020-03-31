Florya'daki yurtta karantina süreci tamamlandı - Son Dakika

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Florya'daki yurtta karantina süreci tamamlandı
6 saat önce
AVRUPA'dan gelerek Florya Beşyol Kız Yurdu'nda karantinaya alınan Türk vatandaşlarının 14 günlük karantina süreçleri tamamlandı.
AVRUPA'dan gelerek Florya Beşyol Kız Yurdu'nda karantinaya alınan Türk vatandaşlarının 14 günlük karantina süreçleri tamamlandı.
Uçuşların iptal edilmesinin ardından Avrupa'dan gelen Türk vatandaşları karantina için kaldıkları yurtlardaki 14 günlük süreci tamamladı. Florya Beşyol KYK Kız Yurdu'nda karantina sürelerini tamamlayanlar sağlık kontrollerinden geçti. Kontrollerin ardından karantinadaki vatandaşlar yurttan çıkmaya başladı. Şehir dışında yaşayanlar otobüslerle çıkartılırken, İstanbul'da yaşayanlar dışarıda bekleyen yakınlarıyla ayrıldı.
14 günlük süreci tamamlayan öğrenci Altay
Kök, "Rahat geçti çok zor geçmedi. İyi baktılar bize. Çabuk geçtiğini düşünüyorum zaten derslerim çok yoğundu. Bir şeyin eksikliğini çekmedim." diye konuştu.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 09:01 Kaynak: DHA
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