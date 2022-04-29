Florya E-5 karayolunda "yol verme" meselesi kamyonetin devrilmesine neden oldu - Son Dakika
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Florya E-5 karayolunda "yol verme" meselesi kamyonetin devrilmesine neden oldu

29.04.2022 12:37

Florya E-5 karayolunda "yol verme" meselesi kamyonetin devrilmesine neden oldu Florya E-5 karayolunda iddiaya göre yan yola girerken sürücülerin yol verme meselesi yüzünden tartışması kamyonetin devrilmesine neden oldu.

Florya E-5 karayolunda "yol verme" meselesi kamyonetin devrilmesine neden oldu

İSTANBUL - Florya E-5 karayolunda iddiaya göre yan yola girerken sürücülerin yol verme meselesi yüzünden tartışması kamyonetin devrilmesine neden oldu. Olayda yaralanan olmazken trafikte yoğunluk yaşandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında E-5 karayolu Florya mevkii Avcılar istikametinde yaşandı. İddiaya göre 34 BAB 993 plakalı kamyonet sürücüsü Mehmet Ali Hasdemir, yan yola girmek isterken başka bir araç sürücüsü ile yol verme meselesi yüzünden tartıştı. Şahsi araç sürücüsü aniden kamyonetin önüne direksiyonunu kırdı. Sürücü olası kazadan kurtulmak isterken kamyoneti devrildi. Diğer sürücü ise olay yerinden uzaklaştı. Olay sonrasında Avcılar istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Devrilen kamyonetin kaldırılmasının ardından trafik tekrar normal seyrine döndü.

Yaşanan anları anlatan sürücü Hasdemir, "Önüme araba kırdı bende çarpmamak adına direksiyonu kırdım devrildi. Kazaya sebep olan araç kaçtı. Yaralanma durumu yok maddi hasarlı kaza" dedi.

Florya E-5 karayolunda yol verme meselesi kamyonetin devrilmesine neden oldu
Florya E-5 karayolunda yol verme meselesi kamyonetin devrilmesine neden oldu
Florya E-5 karayolunda yol verme meselesi kamyonetin devrilmesine neden oldu
Florya E-5 karayolunda yol verme meselesi kamyonetin devrilmesine neden oldu

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Florya E-5 karayolunda 'yol verme' meselesi kamyonetin devrilmesine neden oldu - Son Dakika


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