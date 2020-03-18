Florya Kız Öğrenci Yurdu'nda güvenlik önlemleri sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Genel Florya Kız Öğrenci Yurdu'nda güvenlik önlemleri sürüyor - Son Dakika

Florya Kız Öğrenci Yurdu'nda güvenlik önlemleri sürüyor

6 saat önce

Florya Kız Öğrenci Yurdu'nda güvenlik önlemleri sürüyor Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönen vatandaşların 14 gün boyunca karantina altın kalacakları yurtlara yerleştirildi.

Florya Kız Öğrenci Yurdu'nda güvenlik önlemleri sürüyor, System.String[]

Florya Kız Öğrenci Yurdu'nda güvenlik önlemleri sürüyor

İSTANBUL - Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönen vatandaşların 14 gün boyunca karantina altın kalacakları yurtlara yerleştirildi. Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu'nda polis ekiplerinin güvenlik önlemleri sürüyor. Destek amaçlı yurdun çevresinde bir toma aracı da hazırda bekliyor.

Avrupa'dan Türkiye ye dönen vatandaşların 14 gün boyunca karantina altında kalacakları yurtlara yerleştirilmesi tamamlandı. KYK Floya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu'na dün akşama doğru yerleştirilen 107 kişinin 14 gün boyunca karantina altında kalacağı süre bugün itibariyle başladı. Polis ekipleri Yurdun çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. 24 saat boyunca Yurdun çevresinde nöbet tutacak olan polis ekipleri giriş ve çıkışları bariyerle kapattı. Yurtta doktor ve hemşireler hazır halde beklerken 2 ambulans aracı da çevrede tedbir amaçla bekleyişlerini sürdürüyor. Nöbetlerini sürdüren polis ekiplerine destek amaçlı yurdun çevresinde bir toma aracı da hazırda bekledi.

Avrupa, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 08:43 Kaynak: İHA

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