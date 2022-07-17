Florya Sahili'nde kanalizasyon suyu denize karıştı - Son Dakika
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Florya Sahili'nde kanalizasyon suyu denize karıştı

17.07.2022 14:07

Florya Sahili'nde kanalizasyon suyu denize karıştı İstanbul Florya Sahili'nde rögar kapağının düşmesi sonucu kanalizasyon suyu denize akmaya başladı.

Florya Sahili'nde kanalizasyon suyu denize karıştı

İSTANBUL - İstanbul Florya Sahili'nde rögar kapağının düşmesi sonucu kanalizasyon suyu denize akmaya başladı. Lağım suyunun karıştığı denizde yüzen vatandaşlar, koku ve pis sudan dolayı rahatsız olduklarını belirtti.

Bakırköy Florya Sahili'nde rögar kapağının düşmesi sonucunda pis suları denize aktı. Lağım suları sahile akarak deniz suyuyla birleşti. Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi, pis suyun karıştığı denizde yüzdü. Kötü kokunun çok rahatsız edici olduğunu söyleyen vatandaşlar, denize girenlerin sağlığının tehlikeye olduğunu kaydetti.

"Bu kokuya önlem alınmalı"

Çocuğuyla denize giren Mehmet Sayan, "Pis koku var. Bunu herkes hissediyor ama bile bile yüzüyoruz. Buna nasıl bir önlem alınacak onu merak ediyorum. Çocuk var, kadın var, erkeği, yaşlısı herkes burada. Tehlikeli. Şu an benim çocuğum burada mesela, onu da girdirmek zorunda kalıyoruz. Denizde yüzmeye mecburuz. Bu kokuya önlem alınması için ellerinden geleni yapmaları gerekiyor. Lağım patlamış herhalde, öyle bir söylenti var. Kokudan hissedebiliyoruz lağımın patladığını" diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bu konudan sorumlu olduğunu söyleyen Hamdullah Öter, "Denizde koku var. Neden koku olduğunu bilmiyoruz, onu Ekrem İmamoğlu'na sormak lazım. Sonuçta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sahibi odur" dedi.

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Kaynak: İHA

Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Florya Sahili'nde kanalizasyon suyu denize karıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Florya Sahili'nde kanalizasyon suyu denize karıştı - Son Dakika
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