FLORYA SAHİLİ'NE AKAN ATIK SU İSKİ'NİN ÇALIŞMASI SONRASI DURDURULDU - Son Dakika
Üye Girişi

FLORYA SAHİLİ'NE AKAN ATIK SU İSKİ'NİN ÇALIŞMASI SONRASI DURDURULDU

17.07.2022 17:57

FLORYA Sahili'nde kanalizasyon hatlarındaki tıkanma nedeniyle denize akan atık su, İSKİ'nin çalışması sonrasında durduruldu.

FLORYA Sahili'nde kanalizasyon hatlarındaki tıkanma nedeniyle denize akan atık su, İSKİ'nin çalışması sonrasında durduruldu.

Kanalizasyon hatlarından akan atık suyun Florya Sahili'ne dökülmesi hem koku, hem de görüntü kirliliği oluşturmuştu. İSKİ tarafından bugün atık su hattında çalışma yapıldı. Atık suyun taştığı rögardan, atık çekmek üzere kanal temizlik aracı geldi. Araçtan rögara arıtma hortumu çekilerek taşan hattaki taş, kaya ve bazı atıklar toplandı. Aynı hat üzerinde bulunan diğer hatlara çekim hortumları yerleştirilerek pis su da çekildi. Atık aracında biriktirilen atıklar, döküm alanına götürülmek üzere toplandı.

Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından tıkanık hatla ilgili sorun giderildi, pis su akışı durduruldu. Çalışmayla ilgili bilgi veren İSKİ çalışanı Hıdır Palabıyık, Bakırköy bölgemize ait olan İSKİ'nin atık sularıyla ilgili kanalizasyonda bir tıkanma var. Şu denize gidiyordu. İSKİ Kanalizasyon Daire Başkanlığı Kağıthane Bölgesinden takviye amaçlı geldik. Yardımcı olduk ve hattımızı açtık. Şu anda denize herhangi bir akış gördüğünüz şekilde gitmiyor. Dönüş bacasına malzeme gelmiş, yağmurla beraber hattın içindeki taşlar, kalaslar gelince bunları aldık. Makinemizle çektik, açıldı. Şu anda kollektörümüzle gidiyor. Herhangi bir sorun kalmadı. Kıyı temizliğine de bildirdik, temizliği yapacaklar dedi.

İSKİ'DEN YAZILI AÇIKLAMA

İSKİ tarafından yapılan yazılı açıklamada ise, Bugün bazı basın yayın organlarında Florya Plajı'na atık su aktığı yönünde haberler yer almaktadır. Bahse konu problem, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yaşanan yoğun yağışlarda bir hattın tıkanması sonucu meydana gelmiştir. Denize girilen alandan uzak bir noktada kısa süreli bir taşma meydana gelmiş, ekiplerimiz olaya müdahale ederek sorunu gidermiştir. Halihazırda hat temizlenerek çevre kirliliği ve insan sağlığını tehdit eden unsurlar bertaraf edilmiştir. Florya Sahili'ne atık su girişi söz konusu değildir. Öte yandan İSKİ, son 3 yılda şehrin kronik sorunlarından biri olan denizlere kontrolsüz atık su girişine 106 noktada son vermiştir ifadeleri kullanıldı.

YORUMLAR
500
Kaynak: DHA

İSKİ, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FLORYA SAHİLİ'NE AKAN ATIK SU İSKİ'NİN ÇALIŞMASI SONRASI DURDURULDU - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:04 Balıkesir'de büyüyen orman yangınla ilgili yetkililer tek görüşte birleşti: Enerji nakil hatlarından kaynaklı olabilir
17:33 Ukraynalı mülteciyi evine alan İngiliz adam 10 yıllık evliliğini bitirdi! Şimdi yardım bekliyor
17:30 Kız kardeşini tabancayla öldürüp dedikoduyu bahane etti!
17:22 Fenerbahçe'den, Galatasaray'a transfer çalımı! Joao Pedro ile imzalar atılacak
17:19 Bakan Süleyman Soylu adını söylemeden İmamoğlu'na yüklendi: Şov değil işimizi yapıyoruz
16:52 2 yıldır komada olan kadın uyanır uyanmaz bu sözleri sarf etti: Kardeşim komaya sokana kadar beni dövdü, onu bulun
16:46 Filenin Sultanları, Sırbistan'a 3-0 yenildi!
16:27 Bikinisiyle nefes kesen Simge Sağın, göğüs ucunu çiçekle sansürledi
16:04 "Suriyelilerin misafirliği bitmiştir" diyen Mustafa Sandal, emniyetten arandığını açıkladı: Olayın takipçisi olduklarını ilettiler
15:48 Milli maçta "voleybolda eşitliğe" vurgu yapan uygulama! Ebrar Karakurt'un giydiği forma olay oldu...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2022 18:28:17. #1.13#
SON DAKİKA: FLORYA SAHİLİ'NE AKAN ATIK SU İSKİ'NİN ÇALIŞMASI SONRASI DURDURULDU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement