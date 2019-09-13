Son Dakika Haberleri: Florya ve Riva'da fesih süreci başladı
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Florya ve Riva'da fesih süreci başladı

41 dakika önce

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) Beykoz ve Florya'da proje geliştirmek amacıyla Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile 2016 yılında imzalanan protokollerin feshi sürecine başlandığını bildirdi.

Florya ve Riva'da fesih süreci başladı, System.String[]

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) Beykoz ve Florya'da proje geliştirmek amacıyla Galatasaray Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü Derneği ile 2016 yılında imzalanan protokollerin feshi sürecine başlandığını bildirdi.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 10:30 
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