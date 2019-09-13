Florya ve Riva'da fesih süreci başladı
41 dakika önce
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) Beykoz ve Florya'da proje geliştirmek amacıyla Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile 2016 yılında imzalanan protokollerin feshi sürecine başlandığını bildirdi.
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) Beykoz ve Florya'da proje geliştirmek amacıyla Galatasaray Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü Derneği ile 2016 yılında imzalanan protokollerin feshi sürecine başlandığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 10:30
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