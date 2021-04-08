Floyd davasının 8. gününde güç kullanma uzmanı dinlendi - Son Dakika

ABD'de siyahi George Floyd'un boynuna diziyle bastırarak ölümüne yol açan eski polis Derek Chauvin'in cinayetle suçlandığı davanın 8. gününde dinlenen güç kullanma uzmanı Jody Stiger, Chauvin'in olay anında "ölümcül güç" kullanıldığını belirtti.

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde 25 Mayıs 2020'de siyahi George Floyd'un gözaltına alındığı sırada boynuna baskı yapılarak öldürülmesine ilişkin eski polis Derek Chauvin'in cinayetle yargılandığı dava sürüyor. Davanın 8. gününde Los Angeles Polis Departmanından güç kullanma uzmanı Jody Stiger'ın görüşleri dinlendi. Chauvin'in Floyd'un boynuna diziyle baskı uyguladığı anda "ölümcül güç" kullanıldığını vurgulayan Stiger, kelepçelendikten sonra kuvvet uygulanmasının gerekmediğini ve o şekilde güç kullanmaya devam etmenin "ölüme neden olabilecek pozisyonel asfiksiye" neden olabileceğini belirtti. Stiger, "Yüzüstü pozisyondaydı. Kelepçeliydi. Direnmeye çalışmıyordu. Polislere saldırmaya, onları tekmelemeye, yumruklamaya veya benzeri herhangi bir şey yapmaya kalkışmıyordu" dedi. Floyd'un ellerinin arkadan kelepçelenmesinin nefes almasını zorlaştırdığını kaydeden Stiger, "Buna vücut ağırlığını da eklediğinizde bu hareket yalnızca ölüm ihtimalini artırıyor" şeklinde konuştu.

Stinger, Chauvin'in Floyd'a güç uygulamaya devam ederken hayati tehlikeyi dikkate alma yükümlülüğü bulunduğunu belirterek, "Videoda açıkça görüldüğü üzere, zaman geçtikçe Floyd'un sağlık durumunun kötüye gittiğini görebiliyorsunuz. Nefesi azalıyordu. Sesi gittikçe azalıyordu. Hareketleri durmaya başlamıştı" dedi.

Diğer polisler ayrı ayrı yargılanacak

Chauvin, 2. ve 3. dereceden cinayet ve adam öldürme suçlamalarından yargılanırken, Floyd cinayetine karışan diğer 3 polis memuru Alexander Kueng, Thomas Lane ve Tou Thao ise Chauvin'e kıyasla daha hafif suçlamayla ayrı ayrı yargılanacak. Chauvin'e yardım etmekten suçlanan 3 eski polis memurunun davasının ise Ağustos ayında başlaması bekleniyor.

Dünya çapında protestolara neden olmuştu

Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından önce olayın gerçekleştiği Minneapolis kentinde başlayan protestolar ABD geneline yayılmış, ardından tüm dünyada polis şiddeti ve ırkçılık protestoları patlak vermişti. Avrupa'da ve ABD'de köle ticareti yapan ve ırkçı geçmişe sahip birçok eski lider ile tanınmış kişinin heykelleri protestolarda yıkılmıştı.

Chauvin'in yargılandığı davanın en az 1 ay sürmesi bekleniyor. - MİNNESOTA