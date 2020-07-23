Floyd'la aynı şekilde ölen Cezayirli gencin annesi: " Oğlum defalarca yardım istedi" - Son Dakika

Belçika'nın Anvers kentinde Cezayirli genç polis tarafından gözaltına alınırken hayatını kaybetmesinin ardından yapılan protestolarda gencin annesi, "Oğlum kalp krizi geçirirken defalarca yardım istedi" ifadelerini kullandı.

Belçika'nın Anvers kentinde Cezayir asıllı bir genç erkek siyahi genç George Floyd gibi gözaltına alırken polisin ellerinde can verdi. Olayın ardından Anvers kentinde başta olmak üzere Cezayir'de de Cezayirli Akram'ın ölümüne halk tepki gösterdi. Protestoculara katılan Akram'ın annesi yaptığı açıklamada, "Oğlum yerde yatarken polise defalarca rahatsız hissettiğini söyledi. Oğlum kalp krizi geçirirken defalarca yardım isterken hiç kimse yardım etmedi" dedi.

Kentteki polis tarafından yapılan açıklamalara göre 29 yaşındaki Akram polis tarafından gözaltına alınırken aniden polise direnmeyi bıraktığını Akram ambulansla hastaneye kaldırıldığını ancak Akram'ı kurtarmak için zamanın çok geç olduğu ve sağlık ekipleri tarafından Akram'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği aktarıldı.

Akram'ın annesi ise yaptığı açıklamada "Oğlum Belçika'yı çok severdi. Anvers'te olduğu için mutlu olduğunu hep söylerdi. Böyle öleceğini hiç düşünmezdim. Ben eylem yada gerginlik yapmak istemiyorum. Sadece oğlumun gerçek ölüm sebebini bilmek istiyorum" dedi.

Anvers polisi tarafından Belçika basında yapılan açıklamalara göre Akram Anvers'teki merkezi tren istasyonu bölgesindeki bir kafede otururken saldırgan tavırlar sergiledi. Yerel kaynaklar uyuşturucu aldığı şüphesini ortaya koyarken buna inanmayan Akram'ın annesi otopsi sonuçlarını beklediğini söyledi.

Belçika'da sokaklara dökülen halk Akram'ın ölümünün George Floyd olayını hatırlattığını söyledi. Halk, ABD başta olmak üzere dünyanın bütün ülkelerinde polis şiddeti olaylarına tepki gösteriyor. George Floyd, 25 Mayıs'ta Minneapolis kentinde dolandırıcılık şüphesiyle polis tarafından gözaltına alınırken polis memuru uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle hayatını kaybetmişti. Floyd, dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

(İHA)