Floyd Mayweather'in 3 çocuğunun annesi Josie Harris, ABD'de hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Spor Floyd Mayweather'in 3 çocuğunun annesi Josie Harris, ABD'de hayatını kaybetti - Son Dakika Spor

Floyd Mayweather'in 3 çocuğunun annesi Josie Harris, ABD'de hayatını kaybetti

7 saat önce

Spor Arena Dış Haber | Boks'un efsane isimlerinden Floyd Mayweather ile 1995-2010 yılları arasında ilişki yaşayan ve Mayweather'in 3 çocuğunun annesi olan Josie Harris hayatını kaybetti.

Floyd Mayweather'in 3 çocuğunun annesi Josie Harris, ABD'de hayatını kaybetti, System.String[]

Spor Arena Dış Haber | Boks'un efsane isimlerinden Floyd Mayweather ile 1995-2010 yılları arasında ilişki yaşayan ve Mayweather'in 3 çocuğunun annesi olan Josie Harris hayatını kaybetti.


Kaliforniya'da polisler, hurdaya dönmüş arabanın içinde Josie Harris'i bulurken 40 yaşındaki Harris'in olay anında öldüğü belirtildi.


Josie Harris ile Maywather, 2010 yılında olaylı bir boşanma davasının ardından ayrılmışlardı. Harris, Floyd Mayweather'in kendisine saldırdığını iddia etmiş ve ünlü boksör 2 ay hapis cezası almıştı.

Floyd Mayweather, Kaliforniya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 06:15 
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