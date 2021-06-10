Floyd Mayweather'in Logan Paul karşısında çaresizliğini dile getirdiği anlar milyonlarca etkileşim aldı

Logan Paul'un Floyd Mayweather'la yaptığı boks maçına ait bir anı paylaşması sosyal medyada gündeme oturdu.

HOCASINA DERT YANDI

Paylaşımda Floyd'un hocası Tucker'ın kendisine "Ayaklarını geri çekerek Paul'un tam alnının ortasına yumruk at" dediği duyuluyor. Buna karşılık Floyd, hocasına "Ona yumruk atmak zor" diye cevap veriyor. Sosyal medyaya damga vuran bu anlar milyonlarca etkileşim aldı.

"GERÇEKTEN ZOR BİR RAKİP"

Karşılaşmanın sonunda Paul'un mücadelede gösterdiği çabayı takdir ettiğini söyleyen Floyd, "Paul'un benim artık 21 yaşında olmadığımı bilmesi gerekiyor. Kendisi beklediğimden çok daha iyi çıktı. Paul, harika ve güçlü bir dövüşçü. Bunu beklemediğim için şaşkınım. Dövüş tecrübesi olmamasına rağmen nasıl vuracağını ve beni nasıl köşeye sıkıştıracağını çok iyi biliyor. Gerçekten zor bir rakip" ifadelerini kullandı.