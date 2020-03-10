Floyd Mayweather, Newcastle United'ı satın mı alıyor? - Son Dakika
Son Dakika Spor Floyd Mayweather, Newcastle United'ı satın mı alıyor? - Son Dakika Spor

Floyd Mayweather, Newcastle United'ı satın mı alıyor?

7 saat önce

Spor Arena Dış Haberler | Dünyanın en fazla kazanan sporcuları arasında bulunan Floyd Mayweather, Newcastle United'ı satın alabileceğinin sinyallerini verdi.

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Spor Arena Dış Haberler | Dünyanın en fazla kazanan sporcuları arasında bulunan Floyd Mayweather, Newcastle United'ı satın alabileceğinin sinyallerini verdi.


Başarılı sporcunun Newcastle'da katıldığı etkinliğin moderatörü Steve Wraith, "Buraya son geldiğinde Newcastle United'ı satın almakla ciddi şekilde ilgilendiğin söyleniyordu?" diyerek ucu açık bir soru yöneltti.


Bu soruya samimi bir şekilde yanıt veren Floyd Mayweather, "Newcastle inanılmaz bir kulüp. Eğer insanlar Newcastle'ı satın almamı istiyorlarsa, haberim olsun" ifadelerini kullandı.


Bu cevabın ardından Floyd Mayweather'ın Newcastle United'ı satın alabileceği iddiaları güçlenmiş oldu.


MIKE ASHLEY ALICI ARIYOR


Newcastle United Başkanı Mike Ashley, bir süredir kulüpteki hisselerine alıcı arıyor ve çeşitli isimlerle pazarlık ediyordu.


Ashley'nin avukatı Andrew Henderson, BBC'ye verdiği röportajda "Güvenilir kişilerle kulübün satışı hakkında görüşmeler yapıyoruz." şeklinde konuşarak iddiaları doğrulamıştı


Newcastle United FC, Floyd Mayweather, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 11:42 
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