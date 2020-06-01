Floyd protestolarının sürdüğü ABD'de siyahi öğrencilere

Siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölümünün ardından protestolara sahne olan ABD'de 2 polisin siyahi öğrencilere karşı "aşırı güç" kullanımı nedeniyle görevden alındığı bildirildi.

ABD'nin Georgia eyaletine bağlı Atlanta kenti Belediye Başkanı Keisha Lance Bottoms yaptığı açıklamada, protestolarda 2 üniversite öğrencisini gözaltına alırken "aşırı güç" kullanan 2 polisin kovulduğunu, 3 polisin de masa başı göreve alındığını söyledi.

Bottoms, 30 Mayıs akşamı yerel basına yansıyan görüntülerle ilgili olarak Atlanta Emniyet Müdürü Erika Shields ile polis kameralarını incelediklerini belirtti.

Görüntülerin incelenmesinin ardından "aşırı güç" kullanan 2 polisin kovulmasına ve 3 polise de masa başı görev verilmesine karar verildiğini kaydeden Bottoms, "aşırı güç kullanımı hiçbir zaman kabul edilemez." dedi.

Bottoms, gözaltına alınanlardan Taniyah Pilgrim'ın herhangi bir suçlamayla karşı karşıya kalmadan, Messiah Young'ın da hakkındaki suçlamaların düşürülmesi talimatıyla serbest bırakıldığını ifade etti.

Emniyet Müdürü Shields, görüntülerin oldukça "şok edici" olduğunu dile getirdi.

Shields, konuyla ilgili özür dileyerek, polis memurlarının davranışlarının kabul edilemez ve daha çok korkuya neden olduğunun farkında olduğunu vurguladı.

Atlanta polisinden edinilen bir rapora göre, Young polisten kaçmaya çalışmak ve askıya alınan ruhsatla araç kullanmakla suçlanıyor.

"Bugün ölmeyeceğim"

Görüntülerde, polisin Spelman College ve Morehouse College adlı üniversitelerde okuyan siyahi Pilgrim ile Young'ı arabadan zorla indirmeye çalıştığı görülüyor.

Aracın kapılarına gelen polislerin, arabadan inmeye çalışan Pilgrim'e şok tabancasıyla müdahale ederek indirdiği görüntüler kameraya yansıyor.

Aracın şoför koltuğunda oturan Young'ın polisin açtığı kapıyı kapatırken "Bugün ölmeyeceğim." dediği duyuluyor.

Kırdıkları camdan şok tabancasıyla müdahale ederek Young'ı da araçta indiren polislerin, "Elini cebinden çıkar. Silahı var. Silahı var. Silahı var." dedikleri duyuluyor.

Polis, Young'ın ellerini arkadan bağlayarak götürüyor.

Görevden alınan polislerin dedektifler Ivory Streeter ile Mark Gardner olduğu öğrenildi.

Öte yandan, polis raporlarında herhangi bir silahın ele geçirildiğine dair bir bilgi yer almadı.

Atlanta'da 29 Mayıs akşamı gösterilen şiddet olaylarına dönüşmesinin ardından sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Polis, dün, 150'dan fazla göstericiyi taş attıkları ve camları kırdıkları gerekçesiyle gözaltına aldıklarını açıkladı.