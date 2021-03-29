Son dakika haber | Floyd'un katili Chauvin'in davası başladı - Son Dakika

Son dakika haber | Floyd'un katili Chauvin'in davası başladı

29.03.2021 18:52
Son dakika haber | Floyd'un katili Chauvin'in davası başladı, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre ABD'de siyahi George Floyd'u gözaltına aldığı sırada ölümüne neden olan eski polis memuru Derek Chauvin'in bugün başlayan duruşması öncesinde Floyd'un aile üyelerinin yanı sıra, Floyd'un aile üyelerini temsil eden Benjamin Crump ve Rahip Al Sharpton, Minneapolis Adliyesinin önünde 8 dakika...

ABD'de siyahi George Floyd'u gözaltına aldığı sırada ölümüne neden olan eski polis memuru Derek Chauvin'in bugün başlayan duruşması öncesinde Floyd'un aile üyelerinin yanı sıra, Floyd'un aile üyelerini temsil eden Benjamin Crump ve Rahip Al Sharpton, Minneapolis Adliyesinin önünde 8 dakika 46 saniye boyunca diz çöktü.

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde 25 Mayıs 2020'de siyahi George Floyd'un eski polis memuru Derek Chauvin tarafından gözaltına alındığı sırada boynuna baskı yapılarak öldürülmesine ilişkin açılan dava geçtiğimiz günlerde jüri seçimi ile başlamıştı. Dava için yapılacak jürinin seçimi 8 Mart'ta Temyiz Mahkemesinin eski polis memuru Chauvin hakkında vereceği karar nedeniyle ertelemişti. Temyiz Mahkemesi, Chauvin hakkındaki kararını açıklayarak, 2. derece cinayet ve adam öldürmekten suçlanan Chauvin'in suçlamalarına 3. derece cinayet de eklenmişti.

FLOYD İÇİN 8 DAKİKA 46 SANİYE DİZ ÇÖKÜLDÜ

Dava duruşması ise bugün Chauvin'in açılış konuşması ile başladı. Floyd'un aile üyeleri ile ailenin avukatı Benjamin Crump ve Rahip Al Sharpton, duruşma öncesi Minneapolis Adliyesinin önünde 8 dakika 46 saniye boyunca diz çökerek Floyd'u andı.

Diz çöktüğü sırada geçen her dakikayı yüksek sesle belirten Sharpton yaptığı açıklamada, "8 dakika 46 saniye diz çöküyoruz ve bu süre zarfında Chauvin'in neden o sırada dizini kaldırmadığını düşünmenizi istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"DÜNYANIN GERİ KALANINA LİDER OLDUĞUNUZU GÖSTERME ANIDIR"

Saygı duruşu öncesi, davanın Floyd ailesi ve ABD için ne anlama geldiği hakkındaki fikirlerini aktaran Avukat Crump, "Bugün, ABD'nin herkes için eşitlik ve adalet arayışında ne kadar ileri gittiğine dair bir referandum olacak dönüm noktası niteliğindeki bir duruşma başlıyor. George Floyd, bu işkence videosunun milyonlarca kez izlenmesinin ardından ABD ve dünyanın dört bir yanındaki şehirleri canlandırdı. Öyleyse ABD şu an, herkes için özgürlük ve adalet söz konusu olduğunda dünyanın geri kalanına lider olduğunuzu gösterme anıdır. Bütün dünya seyrediyor" dedi.

"YEMİNİNE İHANET ETTİ"

Savcı Jerry Blackwell eski memur Chauvin'in duruşmasında yaptığı açılış konuşmasına, jüriye Minneapolis Polis Departmanı rozetini göstererek başladı. Balcwell, Chauvin'in bir polis memuru olarak asla gereksiz güç kullanmayacağına dair yeminine ihanet ettiğini belirterek, "Devlet memuru olmak ve bu rozeti takmanın şerefine sahip olmak ne demektir. Bu, beraberinde büyük bir sorumluluk ve halka karşı büyük bir hesap verebilirlik taşıyan küçük bir rozet. Ne anlama geliyor? Minneapolis Polis Departmanı'nın sloganını temsil ediyor. Cesaretle korumak, şefkatle hizmet etmek, fakat aynı zamanda Minneapolis Polis Departmanı'nın uygun olduğunda vatandaşlarına karşı güç kullanımına yaklaşımının özünü temsil etmektedir" ifadelerini kullandı.

Duruşma sırasında Minneapolis memurlarının ettiği yemini öğreneceklerini belirten Blackwell jüriye, "'Kanunları nazikçe ve uygun bir şekilde uygulayacağım ve öğreneceğiniz gibi, bu davada da geçerli olduğu gibi, asla gereksiz güç veya şiddet kullanmayacağım' diyerek yemin ediyorlar" ifadelerini kaydetti.

Blackwell, Chauvin'in Floyd'a karşı "aşırı ve gereksiz güç kullandığını" ifada ederek, "Bay Chauvin'in 25 Mayıs 2020'de bu rozete ihanet ettiğini öğreneceksiniz" dedi.

-İHA-

Son dakika haber | Floyd'un katili Chauvin'in davası başladı
Son dakika haber | Floyd'un katili Chauvin'in davası başladı
Son dakika haber | Floyd'un katili Chauvin'in davası başladı
Son dakika haber | Floyd'un katili Chauvin'in davası başladı
Son dakika haber | Floyd'un katili Chauvin'in davası başladı
Son dakika haber | Floyd'un katili Chauvin'in davası başladı

Amerika Birleşik Devletleri, Polis Memuru, George Floyd, Al Sharpton, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Floyd'un katili Chauvin'in davası başladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ağrı şikayetiyle hastaneye giden kadının yumurtalığından 20 kilo kitle çıktı Ağrı şikayetiyle hastaneye giden kadının yumurtalığından 20 kilo kitle çıktı İBB Başkanı İmamoğlu'ndan AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'ye ziyaret İBB Başkanı İmamoğlu'ndan AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'ye ziyaret A Milli Takım'da 4 futbolcu daha kadrodan çıkarıldı, 3 yeni isim eklendi A Milli Takım'da 4 futbolcu daha kadrodan çıkarıldı, 3 yeni isim eklendi Merve Boluğur'un bedava tatil için otelcilere mesaj attığı ortaya çıktı Merve Boluğur'un bedava tatil için otelcilere mesaj attığı ortaya çıktı Serkan Keskin, Mucize Doktor'a transfer oldu Serkan Keskin, Mucize Doktor'a transfer oldu Şeyma Subaşı, estetik ameliyatları sonrası hastanelik oldu Şeyma Subaşı, estetik ameliyatları sonrası hastanelik oldu Fırat Kaya'nın acımasızca dövdüğü işitme engelli gencin darp vidosunu çeken kişi açığa alındı Fırat Kaya'nın acımasızca dövdüğü işitme engelli gencin darp vidosunu çeken kişi açığa alındı AK Partili Hamza Dağ AK Partili Hamza Dağ "Kürşat Ayvatoğlu üzerinden size operasyon mu yapıldı?" sorusuna net cevap vermedi
Ozan Tufan: Premier Lig'de kendimi görmek istiyorum, inşallah bu da en kısa sürede gerçekleşir Ozan Tufan: Premier Lig'de kendimi görmek istiyorum, inşallah bu da en kısa sürede gerçekleşir         
19:01
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Şule Çet davasında bozma istedi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Şule Çet davasında bozma istedi         
18:43
Mide bulandıran görüntü! Fabrika çalışanı turşu tankına çıplak ayakla girip oyun oynadı Mide bulandıran görüntü! Fabrika çalışanı turşu tankına çıplak ayakla girip oyun oynadı         
18:07
İncirlik Hava Üssü yakınlarında duyulan silah sesleri polisi alarma geçirdi İncirlik Hava Üssü yakınlarında duyulan silah sesleri polisi alarma geçirdi         
17:47
Son Dakika: TFF, Letonya ile oynayacağımız Dünya Kupası Elemeleri maçına seyirci alınması yönündeki kararından vazgeçti Son Dakika: TFF, Letonya ile oynayacağımız Dünya Kupası Elemeleri maçına seyirci alınması yönündeki kararından vazgeçti         
17:37
Erkek arkadaşının beyzbol sopasıyla dövdüğü kadın, korkunç geceyi anlattı Erkek arkadaşının beyzbol sopasıyla dövdüğü kadın, korkunç geceyi anlattı         
17:09
'Sana iğne yapacağım' diyerek cinsel istismarda bulunan sanığa 5 yıl 10 ay hapis cezası 'Sana iğne yapacağım' diyerek cinsel istismarda bulunan sanığa 5 yıl 10 ay hapis cezası         
16:21
Son Dakika: Beştepe'de merakla beklenen Kabine toplantısı başladı Son Dakika: Beştepe'de merakla beklenen Kabine toplantısı başladı         
16:00
Sokak ortasında bıçaklanan genç kanlar içinde yere yığıldı Sokak ortasında bıçaklanan genç kanlar içinde yere yığıldı         
15:11
Doğum gününde başından vurularak yaşamını yitiren Özlem savcının evlat edinildiği ortaya çıktı Doğum gününde başından vurularak yaşamını yitiren Özlem savcının evlat edinildiği ortaya çıktı         
15:10
Erkek arkadaşı tarafından darp edilen Bahar Candan'ın hastaneye giriş videosu ortaya çıktı Erkek arkadaşı tarafından darp edilen Bahar Candan'ın hastaneye giriş videosu ortaya çıktı         
14:29
Nefes borusuna yemek kaçan çocuk, işletme sahibinin müdahalesiyle hayata tutundu Nefes borusuna yemek kaçan çocuk, işletme sahibinin müdahalesiyle hayata tutundu         
14:25
Gözler Kabine toplantısında! Vahim vaka artışını gösteren grafik, birçok ilde tam kapanmaya sebep olabilir Gözler Kabine toplantısında! Vahim vaka artışını gösteren grafik, birçok ilde tam kapanmaya sebep olabilir         
14:23
Yenidünya hasadı başladı, üretici fiyattan dolayı bayram ediyor: Kilosu 30 lira Yenidünya hasadı başladı, üretici fiyattan dolayı bayram ediyor: Kilosu 30 lira         
13:14
Kabine bugün toplanıyor! Büyükşehirlerde tam kapanma gibi Ramazan ayına özel çok sert tedbirler masada Kabine bugün toplanıyor! Büyükşehirlerde tam kapanma gibi Ramazan ayına özel çok sert tedbirler masada         
07:10
Dünyaca ünlü 8 futbolcuyla birlikte oldu, şimdi hamile! Güzel modelden çarpıcı itiraf Dünyaca ünlü 8 futbolcuyla birlikte oldu, şimdi hamile! Güzel modelden çarpıcı itiraf         
22:57
Müteahhitliği bırakıp devlet desteğiyle çiftlik kurdu, yılda 300 bin TL kazanıyor Müteahhitliği bırakıp devlet desteğiyle çiftlik kurdu, yılda 300 bin TL kazanıyor         
10:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2021 19:17:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | Floyd'un katili Chauvin'in davası başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei