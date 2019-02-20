Son Dakika Haberleri: Flüt ve Piyano Ezgileri Büyük Alkış Aldı!

Flüt ve Piyano Ezgileri Büyük Alkış Aldı!

1 saat önce

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'nın hafta içi programında yer alan oda müziği konserlerinde bu hafta flüt sanatçısı Öncü Uçar ile piyano sanatçısı Burak Çebi sahne aldı.

Flüt ve Piyano Ezgileri Büyük Alkış Aldı!, System.String[]

Ergin Orbey Sahnesi'nde gerçekleştirilen konserde flüt sanatçısı Öncü Uçar ile piyano sanatçısı Burak Çebi, F. Poulenc, Carl Reinecke, Gabriel Faure gibi sanatçıların eserlerini başarıyla seslendirdi. İkili sergiledikleri performansları ile Eskişehirli sanatseverlerden büyük alkış aldı.

Senfoni Orkestrası'nın gelecek programında ise muhteşem bir konser sanatseverler ile buluşacak. 22 Şubat Cuma Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde Senforock bir kez daha Eskişehirlileri coşturacak. Konser biletlerinin 20 dakikada tükendiği konser, sanatseverlerden gelen yoğun talep ile Mart ayında bir kez daha Eskişehirliler ile buluşacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 05:45 Kaynak: Bültenler

Ergin Orbey, Güncel
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