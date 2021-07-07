Fly Quest, üst koridor Licorice'in Golden Guardians'a transfer olduğunu duyurdu! - Son Dakika
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Fly Quest, üst koridor Licorice'in Golden Guardians'a transfer olduğunu duyurdu!

07.07.2021 16:51
Fly Quest, üst koridor Licorice'in Golden Guardians'a transfer olduğunu duyurdu!

Fly Quest, üst koridor oyuncusu Licorice'in Golden Guardians'a transfer olduğunu duyurdu. Fly Quest'in 6. haftada şans vereceği LCS ve akademi takımı kadrosu belli oldu. İşte detaylar!

Kuzey Amerika ligi takımlarından Fly Quest, geçtiğimiz yılın Aralık ayında kadrosuna kattığı 23 yaşındaki tecrübeli üst koridor oyuncusu Licorice'in Golden Guardians'a transfer olduğunu duyurdu. Her iki takım da yaz mevsiminde beklentilerin çok altında kalarak ligin dibine yerleşmiş durumda. Mevsim finallerine kalabilmek için bundan sonraki maçlarda hata yapma lüksleri kalmadı.

Takımdan ayrılan Licorice'in yerine akademiden 'Kumo' as takıma yükseldi. Golden Guardians tarafında ise 'Solo' yedeğe çekilirken yerini Licorice alacak. Fly Quest tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Bugün, Eric 'Licorice' Ritchie Golden Guardians'a transfer oldu. Bu, üç tarafın da üzerinde anlaştığı ortak bir karar. Eric'e başarılar diliyor ve yeni takımıyla birlikte başarıya ulaşacağını umuyoruz. Onun yerine LCS üst koridorumuz olarak Colin 'Kumo' Zhao'yu as takıma terfi ettirdik.

Ayrıca 2021 LCS Yaz Mevsimi 6. haftada akademi kadromuz ile mücadele edeceğiz. Akademi kadromuz şuanda harika durumda ve sahnede oynanması gereken doğru oyunu öğrendiklerine inanıyoruz. Sonuç olarak LCS takımımızı sahnedeki yerlerine dönmeleri amacıyla gelişmek ve çalışmak için daha fazla zaman verip, akademi liginde kullanacağız."

FLY QUEST'İN 6. HAFTADA ŞANS VERECEĞİ LCS VE AKADEMİ KADROSU

LCS Kadrosu

  • Kumo
  • Nxi
  • Triple
  • Tomo
  • Diamond

Akademi Kadrosu

  • Kumo
  • Josedeodo
  • Palafox
  • Johnsun
  • Dreams
Fly Quest, üst koridor Licorice'in Golden Guardians'a transfer olduğunu duyurdu!
Kaynak: Playerbros
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Kuzey Amerika, Aralık, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Fly Quest, üst koridor Licorice'in Golden Guardians'a transfer olduğunu duyurdu! - Son Dakika

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