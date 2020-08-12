Flyboard gösterisi yürekleri ağza getirdi - Son Dakika

Flyboard gösterisi yürekleri ağza getirdi

İSTANBUL - 21'inci Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali kapsamında gerçekleştirilen ışıklı flyboard gösterisi izleyenlerin adeta nefeslerini kesti.

Büyükçekmece Belediyesinin 21 yıldır aralıksız olarak sürdürdüğü Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali önceki gün sona erdi. Festivalin finalinde gerçekleştirilen deniz üzerinde ışık, su, ses ve flayboard gösterisi büyük ilgi gördü. Büyükçekmece sahilinde düzenlenen gösteriye milli sporcu Uğur Piro'nun ışıklı flayboard gösterisi damga vurdu.

Birbirinden zor figürler sergileyen, zaman zaman yürekleri ağızlara getiren şovuyla, izleyicilerine unutulmaz bir gece yaşatan milli sporcu, havada açtığı Türk bayrağı ile coşkuyu daha da arttırdı. Flyboard gösterisinin ardından gerçekleştirilen ışık, ses ve su gösterisi de büyük ilgi gördü. Gösteri sonrasında Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün tarafından milli sporcu Uğur Piro'ya plaket takdim edildi.